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Çorlu'da Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorlu'da Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu\'da Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
02.01.2024 - 16:26,
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Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri Çorlu Ticaret Borsası Depoları mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Ergene istikametine seyreden G.O.'nun kullandığı 34 CUD 157 plakalı motosiklet, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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