Çorlu'da Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirsiz - Son Dakika
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Çorlu'da Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirsiz

Çorlu\'da Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirsiz

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin önünde ölü bulunan şahsın cenazesi adli tıpa sevk edildi.

12.12.2024 20:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, bir iş yerinin önünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 3. Sokak üzerinde bulunan lokanta önündeki duvarın dibinde bir şahıs hareketsiz vaziyette battaniyeyle yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Karakol ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirsiz - Son Dakika

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