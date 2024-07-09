Çorlu'da Ot ve Çalılık Yangını Yol Trafiğini Etkiledi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan ot ve çalılık yangını nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, yangın söndürülene kadar yol geçişe kapatıldı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde (Kamyon Yolu) yol boyundaki boş alanda lastik, ot ve kuru çalılar yanmaya başladı. Yangın sebebiyle yoğun dumandan etkilenen sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri de, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yapmasını bekleyerek, yolu bir süre trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından Ergene ve Çerkezköy istikametine yol yeniden trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ