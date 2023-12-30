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Çorlu'da otobüsün sıkıştırdığı motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da otobüsün sıkıştırdığı motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir otobüsün sıkıştırdığı iddia edilen motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu\'da otobüsün sıkıştırdığı motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı
30.12.2023 - 11:54,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsün sıkıştırdığı iddia edilen motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu- İstanbul yolunda Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri Türkgücü sapağı mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyreden Aytekin Çelikkaya'nın kullandığı 59 AEP 353 plakalı motosiklet, iddiaya göre aynı yönde seyreden bir otobüsün tehlikeye düşürmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan Çelikkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da otobüsün sıkıştırdığı motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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