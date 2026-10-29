Çorlu\'da otomobil başka araca çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı, 3 araç hasar gördü

Çorlu'da otomobil başka araca çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı, 3 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu'da gece Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde başka bir araca çarparak takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı. Kazada park halindeki 2 araç dahil 3 araçta maddi hasar oluştu, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.
Park halindeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada, sürücü Y.D. ile otomobilde bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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