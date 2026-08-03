Tekirdağ’da kaldırımı aşan otomobil duvarda yan durdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil, kaldırımı aşarak bir binanın istinat duvarına çıktı. İlginç kaza görenleri şaşırttı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Meşe Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi istikametine seyreden M.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp bir evin istinat duvarına çarparak yan şekilde durdu. Kaza sonrası araçtan hafif sıyrıklarla çıkan otomobil sürücüsü M.Y., ambulans talebini reddetti.

Sokakta yaşayan bir vatandaş, belediye birimlerine yolda hız yapıldığı gerekçesiyle önlem alınması ve tümsek yapılması ricasında bulunduğunu ancak taleplerinin yerine getirilmediğini belirtti.