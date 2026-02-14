Çorlu\'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Firar Etti

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir otomobil kaldırım üzerindeki demir direğe çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinden firar etti.

Kaza, gece yarısı saat 03.00 sıralarında semt pazarının kurulduğu Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. Havuzlar Mahallesi istikametine seyreden bir otomobil kaldırım üzerindeki pazarcıların branda germek için kullandığı demir direğe çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis çağırıldı. Trafik ekipleri, olay yerinde yaralı ya da araç sürücüsünün olmadığını belirledi.

Hurdaya dönen araç tedbir amaçlı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu. - TEKİRDAĞ