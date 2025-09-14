Çorlu\'da Otomobil Yangını Söndürüldü

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Gece saatlerin Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde bir otomobilin arka bölümünden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Araç sahibi, olayla ilgili şikayetçi olmadığını ifade etti. - TEKİRDAĞ