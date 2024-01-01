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Çorlu'da Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, oturduğu evin camına çıkarak silahla havaya ateş açtı. Devriye gezen bekçiler tarafından yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Çorlu\'da Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
01.01.2024 - 17:28,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cama çıkıp silahla havaya ateş açan şahıs, devriye gezen bekçilere yakalandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Derinyol Sokak'ta E.G. isimli kişi, oturduğu ikametinin camına çıkarak, havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada devriye gezen bekçi görevlileri, ateş açan şahsı tespit ederek aşağıya inmesini istedi. Şahsın zorluk çıkarması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

E.G. olayı gerçekleştirdiği kurusıkı tabancayı ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan E.G. hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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