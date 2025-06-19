Çorlu\'da Tır Kazası: Anne ve Çocuk Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da tırın çarptığı iddia edilen otomobil yoldan çıkarak site bahçesine uçtu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Adliye mevkiinde meydana geldi. OSB istikametine seyrederken tırın çarptığı iddia edilen G.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarpıp site bahçesine girdi.

Park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü G.S. ve çocuğu hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan tır ve sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ