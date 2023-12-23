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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonda, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Yakalanan 6 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
23.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:13
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında şüpheli 1 araç ve 1 ikamet adresinde yapılan aramada, 27.39 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 0.33 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi,16 adet uyuşturucu maddelerden sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet 7x65 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14bin 700 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 6 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3 şahsın uyuşturucu ticareti suçundan dosya firarisi olduğu,1 şahsında ilçede gerçekleşen işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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