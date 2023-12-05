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Yolda yürüyen yaşlı adamı öldüresiye dövdükten sonra soyup soğana çevirdiler - Son Dakika
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Yolda yürüyen yaşlı adamı öldüresiye dövdükten sonra soyup soğana çevirdiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi. Polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

05.12.2023 - 19:04,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi. Polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta gece saatlerinde evine giden C.T.'nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı. Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çorlu'da yaşlı adamı öldüresiye darp edip para ve cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. ve O.K. kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorlu'da yaşlı adamı öldüresiye darp edip para ve cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı
Çorlu'da yaşlı adamı öldüresiye darp edip para ve cep telefonunu çalan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Tutuklama, Şiddet, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen yaşlı adamı öldüresiye dövdükten sonra soyup soğana çevirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda yürüyen yaşlı adamı öldüresiye dövdükten sonra soyup soğana çevirdiler - Son Dakika
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