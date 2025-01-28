Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza

Çorlu'da yaya geçidinden geçen kadına motosiklet çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkiinden Ali Kayan ışıklar istikametine seyreden A.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarptı.
Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü A.E, kadının koşar adımla karşıdan karşıya geçtiğini öne sürdü.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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