Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
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Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan\'a ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasının davası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip ettiği bir duruşma sonucunda 25 Nisan tarihine ertelendi. Kazada hayatını kaybeden 25 kişi ve yaralanan 300'den fazla insanın aileleri, davanın görüleceği mahkemeye Özgür Özel ile birlikte yürüyüş yaparak geldi. Davanın ertelenmesi kararı üzerine Özgür Özel, adalet arayan ailelerin burada olduklarını ve gelecekte yaşanacak faciaların önüne geçmek için mücadele ettiklerini belirtti.

29.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasının davası 25 Nisan'a ertelendi. Davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip ederek davanın ertelenmesi kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla insanın da yaralandığı tren faciasına ilişkin dava için aileler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yürüyüş yaparak davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezine geldi.

Aileler mahkeme salonuna girerken dava, bir hakimin mazeret bildirmesi üzerine 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Mahkeme çıkışında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradaki analar dimdik adalet arıyorlar. Yakınlarını geri getirebilecekleri için değil bundan sonra yaşanacak faciada başka evlatlar, analar yanmasın diye buraya geliyorlar" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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