Çorlu tren kazası davası 25 Nisan\'a ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasının davası 25 Nisan'a ertelendi. Davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip ederek davanın ertelenmesi kararı sonrası açıklamalarda bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla insanın da yaralandığı tren faciasına ilişkin dava için aileler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yürüyüş yaparak davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezine geldi.
Aileler mahkeme salonuna girerken dava, bir hakimin mazeret bildirmesi üzerine 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
Mahkeme çıkışında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradaki analar dimdik adalet arıyorlar. Yakınlarını geri getirebilecekleri için değil bundan sonra yaşanacak faciada başka evlatlar, analar yanmasın diye buraya geliyorlar" dedi. - TEKİRDAĞ
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