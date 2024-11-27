Çorluspor Teknik Direktörü'ne Saldırı: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Çorluspor Teknik Direktörü'ne Saldırı: 9 Tutuklama

Çorluspor Teknik Direktörü\'ne Saldırı: 9 Tutuklama

Ersin Aka'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 13 kişiden 9'u tutuklandı, soruşturma sürüyor.

27.11.2024 11:29
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Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya düzenlenen silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 13 kişiden 9'u tutuklandı

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), geçtiğimiz hafta cuma günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cadde üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından kanlar içinde yere yığılan Aka, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganlar kaçış planı yaptı

Teknik Direktör Aka'ya silahlı saldırı anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları kayıt altına alınırken olay sonrası saldırganın, kendisini bekleyen bir otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelilerin Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında saldırıda kullandıkları aracı terk ederek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri araç üzerinde inceleme başlatarak saldırganlara ulaşmak için geniş çaplı operasyon düzenledi.

Bulgaristan'a kaçmaya çalıştılar

Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların Edirne'nin Havsa ilçesine geçerek Bulgaristan sınırına kaçma planı yaptıkları öğrenildi. Polis ekipleri, gerekli önlemleri alarak operasyon başlattı. Zanlılar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

9 tutuklama

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının olayın azmettiricisi olduğu, bazılarının gözcülük yaptığı, bazılarının ise saldırıyı gerçekleştiren kişilere lojistik destek sağladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye sevk edilen ve aralarında suça sürüklenen çocuklarında bulunduğu 13 kişiden toplamda 9 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorluspor Teknik Direktörü'ne Saldırı: 9 Tutuklama - Son Dakika

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