Çorum Alaca'da Alacak-Verecek Kavgası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Alacak-Verecek Kavgası: 5 Kişi Yaralandı

Çorum Alaca\'da Alacak-Verecek Kavgası: 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Tartışma sokakta başladıktan sonra hastaneye taşındı ve polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 01:04
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokakta başlayan tartışma hastaneye de taşındı

Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti. Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Alacak-Verecek Kavgası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Alacak-Verecek Kavgası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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