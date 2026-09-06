Çorum Alaca'da cip ile tur otobüsü çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da cip ile tur otobüsü çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı

Çorum Alaca\'da cip ile tur otobüsü çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir cip ile tur otobüsünün kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir cip ile tur otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sat 02.30 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 06 EHE 371 plakalı Chevrolet marka cip ile Ö.İ. yönetimindeki 05 DE 078 plakalı tur otobüsü kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan D.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralolar, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Çorum Alaca, Erol Olçok, 3. Sayfa, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum Alaca'da cip ile tur otobüsü çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da cip ile tur otobüsü çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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