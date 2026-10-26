Çorum Alaca\'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Çorum Alaca'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum'un Alaca ilçesinde Çorum-Alaca kara yolu Sanayi Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Alaca kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 19 BJ 875 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen B.K. idaresindeki 06 BV 3639 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada S.A. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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