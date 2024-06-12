Çorum Alaca'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 12:32
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Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali sebebiyle iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alaca- Yozgat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ferhat Demirel yönetimindeki 59 ABM 471 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sebebiyle Yozgat istikametinde seyir halinde olan Eyüp Eren idaderesindeki 34 FYD 755 Eyüp plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Demirel yönetiminde otomobilde bulunan Havva Demirel (35), K.A.D. (2) ve E.A.D (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, iki otomobilin çarpbulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Demirel yönetimindeki otomobilin kırmızı ışıkta kural ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiği kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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