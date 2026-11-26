Çorum Alaca'da otomobilin lastiği patladı; araç şarampole devrilince sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Alaca'da bir otomobilin lastiği patladı; kontrolden çıkan araç şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum-Alaca kara yolu üzerindeki İbrahim köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 07 BFT 683 plakalı otomobilin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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