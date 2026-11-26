Çorum'un Alaca ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca kara yolu üzerindeki İbrahim köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 07 BFT 683 plakalı otomobilin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.