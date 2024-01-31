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Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum Alaca\'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamalarını sürdürüyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 150 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi ve 60 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, polis ekipleri huzur uygulamalarının ve şok denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

31.01.2024 19:10
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Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 150 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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