Çorum Belediyesi Zabıta Ekipleri İşgallere Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çorum genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Market denetimlerine aralıksız devam eden Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cemilbey Caddesi üzerinde kaldırım ve yollarda bulunan işgallerle ilgili denetim yaptı. Zabıta Müdürü İrfan Göyhan'ın da katıldığı denetiminde, yollarda araçların park etmesine engel olan materyallerin yanı sıra kaldırım üzerine konulan reklam tabelaları ve kasalar da ekipler tarafından iş yeri sahiplerine yapılan uyarıların ardından toplatıldı. Daha önceden yapılan uyarılara uymayan esnafın yol üzerine ve kaldırıma koyduğu reklam materyalleri zabıta ekipleri tarafından araca yüklenerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ekiplerin Çorum genelinde işgallere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti. - ÇORUM