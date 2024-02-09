Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı - Son Dakika
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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Çorum\'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay Esnaf evleri 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

09.02.2024 20:10  Güncelleme: 20:11
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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

ÇORUM - Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Olay Esnaf evleri 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M. Y. Sokak'ta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevrede bulunanların yaptığı ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M. Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren kişi hakkında çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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