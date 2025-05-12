Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da 22 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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