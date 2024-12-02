Çorum'da 28 Şahıs Yakalandı, 4 Kayıp Bulundu

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama yakalama kararı bulunan 28 şahıs yakalandı, kayıp 4 kişi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar çerçevesinde, 25 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 28 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM