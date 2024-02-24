Çorum'da 29 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Çorum'da 29 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum'da uzun süredir haber alınamayan 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:02
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29 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

ÇORUM - Çorum'da yakınlarının uzun süredir haber alamadığı 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay Ulukavak Mahallesi Ölçek 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ateş'ten bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler Murat Ateş'i başından vurulmuş halde buldular. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Murat Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum\'da 29 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

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