 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralı Olarak Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralı Olarak Kaçtı

Çorum'un Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, İ.Ç. isimli şahıs, husumetli olduğu M.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı halde olay yerinden kaçan İ.Ç., yardım istemek için 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı İ.Ç. tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralı Olarak Kaçtı
07.01.2024 - 19:05,
Abone Ol

Çorum'da akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, yaralı olarak aracıyla kaçarak canını kurtardı.

Olay, Osmancık Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile bir akaryakıt istasyonuna gelen İ.Ç., burada husumetli olduğu M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinden yaralı halde kaçan İ.Ç., Garanti Evler 10. Sokak üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırı olayını gerçekleştiren M.Y.'nin yakalanması çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmancık, Çorum, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralı Olarak Kaçtı - Son Dakika


19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29
Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

Son Dakika
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29 Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 20:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralı Olarak Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement