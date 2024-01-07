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Çorum'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı

Çorum'da alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından sürücü yakalandı ve polis ekipleri tarafından cezalandırıldı.

Çorum\'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı
07.01.2024 - 05:40,
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Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Akif, Polisiye, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Alkollü Sürücü Polis Kovalamacası Sonucu Yakalandı - Son Dakika


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