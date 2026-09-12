Çorum'da apartman yangınında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da apartman yangınında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Çorum\'da apartman yangınında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan evin çocuk odasında çıkan yangında dumandan etkilenen Irak uyruklu 2'si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da 4 katlı bir binanın 3. katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen Irak uyruklu 2'si çocuk toplam 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evin çocuk odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın diğer dairelere ve katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen Irak uyruklu 2'si çocuk 7 kişi, merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Acil Durum, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Çocuk, Çorum, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da apartman yangınında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da apartman yangınında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
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