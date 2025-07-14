Çorum'da Aranan 21 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezindeasayişve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 7-14 Temmuz tarihleri arasındayapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM