Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezindeasayişve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 7-14 Temmuz tarihleri arasındayapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Aranan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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