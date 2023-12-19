Çorum\'da Atık Toplama Merkezinde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Çorum'da bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, bir atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerini bir anda alevler sararken, iş yeri sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - ÇORUM