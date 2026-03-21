Çorum\'da evin bacasında çıkan yangın korkuttu

Çorum'un İskilip ilçesinede bir evde çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, İskilip ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Gökmen'e ait evin baca kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM