Çorum\'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 8 Kişi Darp Edildi, 1 Kişi Yaralandı

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Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza K. (52), Taylan G. (31), Veli G.(28), Arda Ş. (20) ve Bekir G. (50) ile önceden aralarında husumet bulunan Ulaş K. (23), Ali H.A. (24), Mustafa Ş. (24) ve Oktay A. (20), pazar içerisinde kavga etmeye başladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Ali H.A. bıçakla, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla yaralanan Ali H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM