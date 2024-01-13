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Çorum'da Bir Kişi Aracında Vurularak Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Bir Kişi Aracında Vurularak Yaralandı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir kişi, aracında oturduğu sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da Bir Kişi Aracında Vurularak Yaralandı
13.01.2024 - 01:47,  Güncelleme: 01:48
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Çorum'da bir kişi aracında oturduğu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata 8. Sokak üzerinde kendi aracının içerisinde oturan Aytekin G., araçla yanına gelen Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yaralı halde aracını bırakarak Ata 1. Cadde üzerine gelen Aytekin G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatırken, yaralı Aytekin G.'nin aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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