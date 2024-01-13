Çorum\'da Bir Kişi Aracında Vurularak Yaralandı

Çorum'da bir kişi aracında oturduğu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata 8. Sokak üzerinde kendi aracının içerisinde oturan Aytekin G., araçla yanına gelen Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yaralı halde aracını bırakarak Ata 1. Cadde üzerine gelen Aytekin G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatırken, yaralı Aytekin G.'nin aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM