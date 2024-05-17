Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs, Kendini de Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
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Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs, Kendini de Vurarak İntihar Etti

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Çorum'da yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Hasan Orhan, eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Nazegül Orhan ve Meryem Karakoçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasan Orhan ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

17.05.2024 16:34
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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kız kardeşin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum\'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs, Kendini de Vurarak İntihar Etti
Kaynak: İHA

Otopsi, Çorum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs, Kendini de Vurarak İntihar Etti - Son Dakika

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