Çorum\'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Baldızını Öldüren Şahıs, Kendini de Vurarak İntihar Etti

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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını öldüren şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Hasan Orhan, üzerindeki tabancayla eşini ve baldızını vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Orhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kız kardeşin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM