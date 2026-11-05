Çorum\'da Çevre Yolu\'nda tır yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Çorum'da Çevre Yolu'nda tır yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da Çevre Yolu Bulvarı'nda Ankara istikametine seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta ve üst geçitte maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 34 GEZ 001 plakalı Scania marka tır, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle araçta ve üst geçite maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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