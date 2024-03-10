Çorum'da darp ettikleri şahısları hastaneye kadar takip eden kişiler hastane önünde silahla havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre, Akkent'te M.B. ve M.C. tarafından darp edilen E.B., R.G. ve F.K., kendi imkanları ile olay yerinden uzaklaşarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Darp ettikleri 3 kişinin peşine düşen M.B. ve M.C., hastane bahçesine otomobil ile gelerek havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Darp Edilen Şahısları Takip Eden Kişiler Hastane Önünde Silahla Ateş Açtı - Son Dakika
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, freni tutmayınca sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bir otomobil kazasında, bir kişi çarpması sonucu yaralandı. Yardım etmeye çalışan bir kişiye ise başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında halka hitap ederek, önceki dönemlerde CHP'den seçilerek Edirne Belediye Başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi'nin CHP'deki oyları bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botları 'KB-111' ve 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 30'u çocuk, 79 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonu gasp eden şahsı 124 saatlik kamera kaydı izlenmesiyle tespit ederek yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar ve kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci için Sarıyerliler, adalet talebiyle yürüyüş düzenledi. Kazada hayatını kaybeden Aci'nin fotoğrafıyla Sarıyer sahiline kadar yürüyen kalabalık, basın açıklaması yaptı. Konuşmada, katilin annesiyle birlikte kaçtığı ve delil karartma çabaları eleştirildi. Katilin ve annesinin hak ettikleri cezayı alacaklarına inandıklarını belirten konuşmacı, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İsviçre Alpleri'nin İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında 6 kayakçı kayboldu. Polis, kayakçıların İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolduğunu belirterek, 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı. Kayıp kayakçıların 21 ila 58 yaşları arasında olduğunu ifade eden polis, 'Alplerin güneyinde şiddetlenen fırtına ve çığ riski, helikopterlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını engelledi' dedi.
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