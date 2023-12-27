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Çorum'da Derneğe Pompalı Tüfekle Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Derneğe Pompalı Tüfekle Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı

Çorum'da faaliyet gösteren bir derneğe pompalı tüfek ile zorla girmeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da Derneğe Pompalı Tüfekle Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı
27.12.2023 - 07:17,
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Çorum'da faaliyet gösteren bir derneğe pompalı tüfek ile zorla girmeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. isimli şahıs cadde üzerinde faaliyet gösteren bir derneğe pompalı tüfek ile girmeye çalıştı. Dernek sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gördüğü sırada kaçmaya başlayan O.Ç. Emek Caddesi üzerinde suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'da Derneğe Pompalı Tüfekle Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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