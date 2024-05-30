Çorum'da Fabrikada İş Kazası: İşçinin Parması Koptu - Son Dakika
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Çorum'da Fabrikada İş Kazası: İşçinin Parması Koptu

Çorum\'da Fabrikada İş Kazası: İşçinin Parması Koptu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan bir işçi, elini ekmek makinesine kaptırarak parmağını kaybetti. Olayın ardından işçi, acil ameliyat için Ankara'ya sevk edildi.

30.05.2024 15:24
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalıştığı sırada elini ekmek makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu.
Edinilen bilgilere göre olay Eymir Mahallesinde meydana geldi. Osmancık OSB'de bulunan unlu mamuller fabrikasında çalışan 25 yaşındaki E.Ö isimli genç, çalıştığı sırada sol elini ekmek makinesine kaptırdı. Yaşanan olayda gencin sol elinin işaret parmağı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da acil ameliyata alınan genç işçinin kopan parmağı yerine dikildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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