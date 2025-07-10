Çorum\'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

Çorum'da yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 11 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum- Laçin karayolu Hamamözü yol ayrımı mevkiinde Çorum istikametinde seyir halindeki M.D. idaresindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil ikiye bölünürken, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.