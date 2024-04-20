Çorum\'da fırtına nedeniyle işçi yaralandı

Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle üzerine kalas düşen bir işçi yaralandı.
Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte fırtınanın etkili olduğu sırada restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçinin üzerine, yoldan geçen vatandaşları dikkatli olmaları için uyardığı sırada minareden kalas düştü. Kanlar içinde yerde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, başından yaralanan talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri Osmancık caddesini bir süre trafiğe kapatırken, yoldan geçen vatandaşların ise caminin karşı tarafından geçmelerine izin verildi. Polis otosuyla vatandaşları caddenin sağ tarafından yürümeleri konusunda uyardı.
Görgün tanıklarından Ahmet Kendirci, "Ulu Camii'de çalışan işçi fırtına sırasında vatandaşları karşı tarafa geçmesi için uyardığı sırada kafasına kalas düştü. Tampon yaptık, ambulans çağırdık. Çok şükür yarası çok fazla değildi" dedi.
Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi. - ÇORUM
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