Çorum\'da frenleri tutmayan tır elektrik direklerine çarptı, 2 kişi yaralandı

Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan tır, elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Tır sürücüsünün Gürcistan'dan iş makinesi alıp Adana'ya götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM