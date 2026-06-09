Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı

Çorum\'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı
09.06.2026 00:05  Güncelleme: 00:07
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından düşmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çorum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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