Çorum\'da iki otomobil çarpışıp park halindeki araçlara çarptı, 2 çocuk yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışarak park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 19 AEM 034 plakalı Opel marka otomobil ile S.Y. yönetimindeki 35 TA 227 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki bir otomobil ile minibüse çarparak durabildi. Kazada BMW'de yolcu olarak bulunan S.Y. ve S.Y. isimli iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.