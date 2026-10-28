Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Çorum\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çorum\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza nedeniyle kapanan Osmancık istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık kara yolu üzerinde Çorum-Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 BIJ 902 plakalı Skoda marka otomobil ile S.O. yönetimindeki 37 AT 106 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 37 AT 106 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.B., F. O. ve L. O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan Osmancık istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiOsmancık3. SayfaOtomobilGüncelÇorumKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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