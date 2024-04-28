Çorum'da ıslak zeminde frenleri tutmayan tır duvara çarptı - Son Dakika
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Çorum'da ıslak zeminde frenleri tutmayan tır duvara çarptı

Çorum\'da ıslak zeminde frenleri tutmayan tır duvara çarptı

Çorum-Ankara karayolunda seyir halinde olan bir tır, sağanak yağmurda frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direklerine çarptı ve daha sonra duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kurtarıldı ve tedavisi ambulans içerisinde yapıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kapandı. Soruşturma devam ediyor.

28.04.2024 20:31
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Çorum'da ıslak zeminde frenleri tutmadığı için kontrolden çıkan tır, aydınlatma direklerini yıkarak duvara çarptı.

Kaza, Çorum- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Fuat M. (42) idaresindeki 99 ZK 464 plakalı cam yüklü çekici, Çevreyolu Bulvarı'nda seyir halindeyken sağanak yağmurda frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Çarptığı refüjdeki aydınlatma direklerini yıkan tır, daha sonra alt geçidin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Kaza nedeni ile Çevreyolu Bulvarı alt geçit Ankara ve Samsun istikametine bir süre kapandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da ıslak zeminde frenleri tutmayan tır duvara çarptı - Son Dakika

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