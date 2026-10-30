Çorum\'da jandarma aranan 25 kişiyi yakaladı, 6 hükümlü tutuklandı

Çorum jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 1-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlı"k suçundan 32 yıl 9 ay 15 gün, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 1 ay ve "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu bildirildi. Ayrıca "hırsızlık" suçundan 8 yıl 5 ay 10 gün ve 6 yıl 8 ay, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da ekipler tarafından yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler tutuklandı.