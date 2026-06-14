Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Çorum\'da Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 01:17
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Jandarma Teşkilatı, 187. kuruluş yıl dönümünde Çorum'da ışık ve sirenlerle görsel şov yaptı.

Çorum'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ekipler, tarihi Saat Kulesi çevresinde siren ve ışıklarla özel bir görsel oluşturdu.

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, kentin simge yapılarından tarihi Saat Kulesi çevresinde bir araya gelen jandarma ekipleri meydanda dikkat çeken görüntülere imza attı. Kule etrafında konuşlanan jandarma asayiş araçları ile motosikletli trafik timleri, çakarlı lambalarını yakarak meydanı aydınlattı. Jandarma personelinin aldığı nizam ve motosikletli timlerin geçişi renkli anlara sahne oldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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