Çorum'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu

Çorum\'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu
05.07.2025 14:38
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4 gündür kayıp Yücel Kolçak'ın cesedi bıçaklanmış halde gömülü bulundu; 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi, bıçaklanmış vaziyette gömülü olarak bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Yücel Kolçak'ın (36) ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kolçak'ın alacak meselesi sebebiyle aracıyla Seydim köyüne gittiği tespit edildi. Polis ile AFAD ekipleri tarafından Seydim köyündeki baraj çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sürerken, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. (23) ve H.İ.B.'yi (29) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet K., sorgusunda tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, alacak konusu olan 105 bin lirayı yaktığını itiraf etti. İtirafın ardından Kolçak'ın aracı ormanlık alanda, cesedi ise gömüldüğü alanda bulundu. Kolçak'ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheliler Muhammet K., M.Y. ve H.İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında polis ekipleri tarafından adliye çevresinde güvenlik önlemi alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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