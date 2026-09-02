75 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen market şubesine 288 bin 990 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

75 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen market şubesine 288 bin 990 TL ceza

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi zabıta ekiplerinin denetim yaptığı markette son kullanma tarihi geçmiş 75 ürün ve ambalajı bozuk 3 ürün bulundu. Ürünler toplatılıp imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum'da belediye ekipleri tarafından denetim yapılan markette son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün tespit edildi. İşletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla market denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve tüketici haklarını ihlal eden işletmelere cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Yapılan son denetimlerde, bir markette son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün tespit edildi. Raflarda satışa sunulduğu belirlenen ürünler, zabıta ekiplerince toplatılarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından ilgili işletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, "Halkın sağlığı bu kadar ucuz olamaz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, tüketici haklarını ihlal eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek, halk sağlığını tehdit eden her türlü ihmalkarlığın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sağlık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 75 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen market şubesine 288 bin 990 TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü
Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan’dan yanıt geldi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı

15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 16:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: 75 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen market şubesine 288 bin 990 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement