75 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen market şubesine 288 bin 990 TL ceza

Çorum'da belediye ekipleri tarafından denetim yapılan markette son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün tespit edildi. İşletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla market denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve tüketici haklarını ihlal eden işletmelere cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Yapılan son denetimlerde, bir markette son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün tespit edildi. Raflarda satışa sunulduğu belirlenen ürünler, zabıta ekiplerince toplatılarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından ilgili işletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, "Halkın sağlığı bu kadar ucuz olamaz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, tüketici haklarını ihlal eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek, halk sağlığını tehdit eden her türlü ihmalkarlığın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.